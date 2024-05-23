G7財長會議登場 葉倫籲團結應對中國產能過剩

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（中央社義大利斯特里薩23日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）財政部長會議今天召開，美國財長葉倫會前呼籲各國形成「明確且團結的陣線」與「反對之牆」，對抗中國在關鍵綠色科技方面產能過剩的問題。

法新社報導，葉倫（Janet Yellen）在會議地點義大利北部斯特里薩（Stresa）告訴記者：「我們及愈來愈多感到擔憂的國家，形成明確且團結的陣線（應對中國過量生產）至關重要。」

葉倫還說：「產能過剩威脅全球企業存亡，在新興市場也是如此。」

路透社報導，葉倫今天表示G7財長會議將討論他們對中國工業產能過剩感到擔憂，以及可能的應對方式。她還指出，如果北京不改變政策，便宜的中國產品將湧入並衝擊各國經濟。

葉倫提到，他們也會討論採取何種應對方式，以及如何直接向中國提出他們的擔憂。

根據葉倫，她並非要求其他國家仿效美國施加關稅，或者調整貿易政策以求密切配合。

她強調：「但我們需要站在一起，向中國發出一致訊息。如此一來，他們就明白並非只有一個國家有這種感覺，他們追求的策略面對著一堵『反對之牆』。」

葉倫本週稍早也呼籲美國與歐洲，透過「具有戰略且團結一致」的方式因應中國過度投資電動車、太陽能產品、半導體、鋼鐵和其他關鍵產業，確保大西洋兩岸製造業者的存續。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130523