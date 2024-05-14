美擬對中電動車等加關稅 美財長：北京恐大動作回應

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（中央社德州弗雷德里克斯堡13日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天被問到美國對中國商品徵收關稅一事時表示，北京可能會做出「重大」回應。

美國據傳打算針對中國的電動車、電池和太陽能產品等潔淨能源產品加徵關稅，預計本週宣布。

葉倫今天接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時表示：「拜登總統認為，我們所做的任何事都應該針對我們的擔憂，而不是廣泛的，希望我們不會看到中國有重大反應，但那總是有可能的。」

在美中貿易戰期間對徵收關稅進行期待已久的審查告終之際，美國將對中國商品課徵關稅做出決定。

前總統川普政府對中國約3000億美元商品徵收關稅。

2022年，總統拜登依據美國貿易法第301條款啟動對川普時代政策的審查。

這項最新舉措預定明天宣布，電動車關稅預期將變為4倍，從25%提高到約100%。

葉倫今天表示，不希望提前透露針對審查做出的任何可能宣布，但她強調，「總統認為，美國在半導體和清潔能源等戰略產業中發揮作用和存在至關重要」。

她說，這些領域將成為未來幾十年創造就業和國安的基礎，「他和我一樣，認為在這些領域不能完全依賴中國」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130514