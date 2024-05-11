美擬對中電動車加關稅 學者分析2原因「毫不意外」

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國將對中國電動車課徵新關稅，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，對此發展「毫不意外」，主要有二因素，中國電動車已是歐美日的大威脅，加上電動車發展面臨瓶頸，特斯拉銷售不佳、開始裁員，美國不得不出手。

綜合華爾街日報等美國財經媒體報導，知情人士透露，拜登政府準備下週宣布對來自中國的戰略性清潔能源產品調高關稅，對中國電動車的關稅更將變為4倍，從25%提高到約100%。

孫明德接受中央社記者採訪時表示，美國政府深知對中國全面封鎖，也會傷及自身，因此採取「小院高牆」戰略，意指針對關鍵技術、特定領域對付中國，先前已針對晶片、人工智慧（AI）相關技術，現在鎖定電動車是可想而知的結果。

「電動車大戰比預期早，但不意外 」，孫明德表示，早就預料到美國會針對電動車開戰，只是原本認為美國會等到總統大選後才啟動，沒想到時間提前，推測是受兩大因素影響。

第一，中國去年全年汽車生產量約3000萬輛，其中電動車就占1/3，而美國年汽車銷售量也才1000多萬輛，「中國（電動車）量多又便宜，造成歐美日車廠非常大威脅」。

其次，整體電動車產業面臨創新瓶頸，市場成長有限的情況下，競爭愈來愈激烈。

孫明德指出，如果產業持續創新，每年增加更多使用戶，美國不需要此時打貿易戰；但電動車發展遇到瓶頸，又有中國競爭壓力，最近特斯拉裁員、銷售銳減，都與此有關。

孫明德表示，美國先前按兵不動，是因為還有特斯拉撐場，如今特斯拉表現不佳，當然要由政府帶頭表態，美國財政部長葉倫就曾公開警告，中國電動車供應過剩，可能損害其他國家經濟。

美國和中國再開貿易戰場，台灣夾在兩頭大象中間，是否受到波及，孫明德認為，傳統汽車零組件廠商及投入電動車聯盟的廠商得分開來看，幾家歡樂幾家愁。

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孫明德說明，電動車零組件比傳統車少了至少1/3，原本傳統汽車零組件廠商憂心全球發展電動車的趨勢帶來衝擊，現在看來，傳統汽車不會那麼快消失，反而對他們有利。

至於電動車相關電池、電子零組件廠商，孫明德指出，產業成長有限加上美中貿易戰衝擊，會抑制相關產業表現，台灣部分科技大廠相繼投入電動車大聯盟，這些廠商就要注意貿易戰發展。（編輯：郭無患）1130511