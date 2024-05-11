拜登擬對中國清潔能源產品下重手 電動車關稅將增至約100%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）知情人士透露，拜登政府準備下週宣布對來自中國的戰略性清潔能源產品調高關稅，對中國電動車的關稅更將變為4倍，從25%提高到約100%。

綜合華爾街日報等美國財經媒體報導，知情人士透露拜登政府準備14日宣布提高關稅，將打擊來自中國的關鍵礦產、太陽能產品和電池。這是審查前總統川普任內將中國約3000億美元銷美商品加徵關稅長達一年後做出的決定。

多年來，拜登政府的經濟顧問對是否調整川普時代的關稅意見分歧，貿易官員主張提高關稅，財長葉倫（Janet Yellen）等人則呼籲降低消費品關稅，改將關稅重點放在戰略領域。中國增加清潔能源產品出口引起美方擔憂，美國官員正試圖保護新興的美國清潔能源產業以免受中國衝擊。

知情人士透露，美方官員特別關注中國電動車，預期會將關稅從25%提高到約100%，另計劃對所有銷往美國的電動車都額外加徵2.5%的關稅。

不過拜登政府官員、汽車製造商和一些國會議員擔心，鑒於中國製造業的規模，前述舉措恐還不夠。

中國外交部發言人10日記者會譴責拜登政府的計畫，稱關稅擾亂兩國之間的貿易，並說「中方將採取一切必要措施捍衛自身權益」。

華爾街日報認為，禁止最實惠的電動車進入美國市場將對拜登政府另一施政目標帶來壓力：削減碳排以緩解氣候變遷衝擊。美國正投入數以千計億美元發展自家的清潔能源產業，但拜登政府顯然想在不靠全球清潔能源製造業領頭羊的中國來實現目標。

車企巨擘斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）同意中國電動車商為車企帶來強大挑戰，但不認同加徵關稅能保護車企。他今年2月時告訴媒體，有效對抗中國車商的唯一方法，是設法降低自身成本並以更實惠的價格提供電動車。

另有分析指出，美國大選年兩黨主要總統參選者競相對中國展示強硬態度；川普此前在競選造勢時聲稱，重返白宮後考慮對一切中國銷美商品徵收60%以上的關稅。而拜登擬對攸關中國經濟復甦核心的清潔能源產品祭出關稅重拳，看似重擊對手，實則難以削弱中國的成長。

產業界表示，中國的電動汽車、太陽能板和電池並不依賴美國市場，目前的關稅稅率在幾年前就已將中國汽車阻於美國市場之外，而中國太陽能產業則大多繞路，先銷往第三第再向美國出口以避開限制。

拜登想在展示對中強硬以保護美國就業的同時，又不造成重大經濟影響進而破壞美中在雙邊關係之間尋求平衡。上月他承諾對中國鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，但這基本上沒有意義，因為中國對美國出口這兩種金屬很少，而對中國造船業的調查可能需很長時間才有結論。

新加坡管理大學研究中國貿易政策的法學教授高樹超不認為這會產生重大影響，「因為早先的關稅已對他們造成沉重打擊，中國政府會像往常一樣發表聲明抗議新關稅，但可能不會宣布新的反制措施，以免在大選年引起反彈。」

2023年中國直接外銷美國的比重已掉到僅約15%，是中國20多年前加入世貿組織（WTO）以來最低，去年美國直接外銷中國的商品也只有約7%，比COVID-19疫情期間的近10%還低。

美中貿易現在很大比重是先繞經其他國家，這使美國政府更難對中國產品加徵關稅，特別是若中企出口零組件然後在諸如越南、泰國等地組裝後轉銷。（譯者：陳昱婷、陳亦偉）1130511