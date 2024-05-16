首次AI問題會談 美國對中國可能濫用表示擔憂

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美中兩個超級大國力求避免因快速發展的人工智慧（AI）技術對抗之際，白宮今天表示，美國官員在首次就此問題舉行的正式雙邊會談中，表達了對中國「濫用」AI的憂慮。

白宮表示，在昨天於瑞士日內瓦舉行的會議上，美國代表團也向中國代表們強調，需要「就AI風險和安全保持開放的溝通管道，作為負責任管理競爭的重要一環」。

白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）表示：「美國同時對AI濫用表示擔憂，其中包括（中華人民共和國）的濫用。」

美國官員對中國取得AI技術的擔憂日益加劇，擔心北京可能利用該技術顛覆其他國家的選舉、製造生物武器並發動網路攻擊。

美國國務院已向中國和俄羅斯施壓，要求遵守美國宣告，即只有人、而不是AI，能做出部署核武的決定。

路透社本月報導指出，美國拜登政府準備開闢新戰線，努力保護美國AI免受中俄侵害。消息人士表示，初步計畫是在最先進的AI模型周圍設置護欄，這些模型是ChatGPT等AI系統的核心軟體。

美國兩黨議員小組上週公布法案，將使拜登政府更容易對AI模型實施出口管制。今天包括多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的美國兩黨參議員小組在討論新的法律保障措施時，呼籲增加政府對AI的研究經費。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130516