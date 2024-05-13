本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
16律師涉洩密詐騙集團遭起訴 主嫌鄭鴻威當軍師檢求刑逾9年
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 國際

美最快14日公布對中國新關稅 傳太陽能設備豁免

2024/5/13 10:17（5/13 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為中國和美國國旗。（路透社）
圖為中國和美國國旗。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/舊金山13日綜合外電報導）美國總統拜登預計最快14日宣布就戰略產業對中國徵收新關稅，其中電動車的關稅將重達逾100%；據信部分太陽能產品將可從這波打擊豁免。

美國財經媒體引述知情人士透露，拜登政府經過近2年評估後，決定在關鍵領域加高關稅。中國電動車的整體關稅將從27.5%大幅提高為102.5%，其他一些目標產業的關稅也將增加1倍或2倍。

拜登及幕僚群最近幾週花很多時間敲定相關措施，包括要打擊的目標以及要避開哪些項目以免不利美國經濟成長。其中2名知情人士透露，行政部門已和太陽能產業打招呼，會將他們部分領域排除於關稅打擊範圍，包括用於製造太陽能板零件的裝置與器械，但不會調降既有關稅稅率。

豁免部分太陽能產品是業界遊說所致；他們說既有關稅已妨害拜登想從中國奪下清潔能源供應鏈的目標。

路透社引述一名知情人士指出，預計14日發布的完整公告，仍會維持既有由前總統川普對許多中國商品加徵的關稅。

知情人士表示，拜登政府這次另就半導體等課徵新關稅，並加大打擊中國電動車。消息人士告訴路透社，注射器和個人防護裝備等中製醫療用品也是新增關稅打擊範圍。

其中一名知情人士表示，在修改所謂的「301條款關稅」時，拜登政府將矛頭對準美方認為具戰略競爭和國家安全領域的產業。

參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）希望拜登政府全面禁止進口中國電動車，理由是對美國人的個資構成風險。

美國將於今年11月舉行總統大選，尋求連任的民主黨籍總統拜登與共和黨參選人川普的做法區隔；白宮官員認川普提出的全面性關稅方案過於激進，且容易引發通膨。川普承諾對一切中國輸美商品徵收60%以上關稅。

白宮和美國貿易代表署均不願置評。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130513

延伸閱讀
美擬對中電動車加關稅 學者分析2原因「毫不意外」川普：若當選將再度對中課關稅 稅率或高於60%中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐歐盟主席：歐洲必須阻止中國高補貼電動車湧入市場報告：中國太陽能產業遙遙領先 歐美競爭難
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
分析：美祭關稅抗中 地緣競爭綠能轉型難兩全
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：