美將對5825億元中國商品加徵關稅 電動車稅率增至100%

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）白宮今天表示，美國將對價值180億美元（約新台幣5825億元）從中國進口的商品加徵關稅，鎖定電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。

法新社報導，時值美國總統拜登（Joe Biden）準備於11月再度對決共和黨的川普（Donald Trump），重演2020年總統大選的戲碼，拜登政府官員在批評川普的貿易政策之際，同時作出上述公告。

白宮表示，電動車關稅稅率預計於今年增至原來的4倍，來到100%；半導體關稅稅率則將於明年底前從25%增至50%。

白宮在聲明中說，上述行動旨在促使中國「消除有關技術轉移、智慧財產和創新方面的不公平貿易行徑」。

川普擔任總統期間掀起美中貿易戰，對價值約3000億美元的中國商品加徵關稅。白宮是在檢討貿易戰期間祭出的關稅後，作出上述決定。

川普政府用來合理化關稅措施的主要工具是所謂的301條款調查。拜登政府今天也是依據貿易法（U.S. Trade Act）第301條款採取行動。

除了電動車與半導體，華府針對若干鋼、鋁產品，以及針對鋰離子電動車電池、電池零組件的關稅，也增至原來的3倍左右。

針對天然石墨與若干關鍵礦物的關稅稅率，將從0%上調至25%；針對太陽能電池的關稅稅率將從25%上調至50%。

不過一名美國高官不具名表示，在美國打造國內電池產能的同時，針對非電動車鋰離子電池等產品加稅的措施會留一段過渡期，晚一點才會生效。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1130514