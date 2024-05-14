美對中國商品加徵關稅 北京：嚴重影響合作氛圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海14日電）美國今天宣布將對價值180億美元從中國進口的商品加徵關稅，其中，電動車稅率預計增至100%。中國商務部晚間回應，此舉將嚴重影響中美合作氛圍，中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

中國商務部官網14日晚間發表新聞發言人書面談話回應。

中國商務部新聞發言人表示，美方14日發布對中國加徵301關稅4年期複審結果，宣布在原有對中國301關稅基礎上，進一步提高對自中國進口的電動汽車、鋰電池、太陽能電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加徵關稅。「中方堅決反對並嚴正交涉」。

他表示，美方是出於國內政治考慮，濫用301關稅複審程序，「將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄」，中方對此表示強烈不滿。

中國商務部新聞發言人還稱，美方提高301關稅違背了美國總統拜登「不尋求打壓遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鈎斷鏈」的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這將「嚴重影響雙邊合作氛圍」。

他表示，美方應立即糾正錯誤做法，取消對中國加徵關稅措施。中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

白宮今天表示，美國將對價值180億美元（約新台幣5825億元）從中國進口的商品加徵關稅，鎖定電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。電動車關稅稅率預計於今年增至原來的4倍，來到100%；半導體關稅稅率則將於明年底前從25%增至50%。

拜登政府是依據貿易法（U.S. Trade Act）第301條款採取行動。白宮在聲明中說，上述行動旨在促使中國「消除有關技術轉移、智慧財產和創新方面的不公平貿易行徑」。（編輯：楊昇儒）1130514