美對中產品加徵關稅 專家：小院高牆走向大院圍牆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海14日電）美國大幅提高對中國部分產品關稅。分析認為，由於中國電動汽車和晶片產品並未大規模進入美國市場，影響有限；但從戰略來說，中美貿易爭端有從「小院高牆」走向「大院圍牆」的態勢。

美國白宮今天公告，將對價值180億美元（約新台幣5825億元）從中國進口的商品加徵關稅。這是美國前總統川普時期中美貿易戰以來，又一輪對中國產品的大幅增稅，涵蓋電動汽車、鋰電池、太陽能電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、醫療和個人防護裝備等產品。

其中，電動車關稅稅率預計於今年增至原來的4倍，來到100%；半導體關稅稅率則將於明年底前從25%增至50%。華府針對若干鋼、鋁產品，以及針對鋰離子電動車電池、電池零組件的關稅，也增至原來的3倍左右。

加徵關稅對中國企業將帶來的影響，視不同產業而定。界面新聞引述汽車晶片供應商說，短期來看對中國半導體的影響不會太明顯。由於受到重重限制，中國電動汽車和晶片產品先前並未大規模進入美國市場。

天風證券分析，在新能源領域方面，美國這次的徵稅政策好於預期。有關儲能電池要到2026年關稅才從7.5%上升到25%；與鋰電池有關的天然石墨同樣是到2026年才加徵關稅。新能源汽車出口美國也不多。

報導引述奧緯諮詢董事合夥人張君毅說，關稅措施升級後，中國國產汽車公司試圖通過墨西哥等國家間接對美出口的計劃和可行性，可能會受到挑戰。

他說，美國試圖將製造業拉回本國，未來可能帶動其他國家對中國提升關稅和非關稅壁壘，造成中國商品赴美及其他一些地區出口環境的惡化。中國企業需要在商業上進一步鞏固自身實力，拉動更多合作夥伴，持續做大做強。

財新網引述上海市政府參事、上海國際經濟交流中心副理事長楊建榮分析，中美貿易爭端範圍已經延伸，有從「小院高牆」走向「大院圍牆」的態勢，甚至出現「霸凌性的行政措施」，將來中美間無論法律層面還是經貿實際操作層面，都將面臨更多複雜性。

他建議，中國方面也要注意對話策略，今年是美國大選年，美行政當局會利用工會組織及勞工權益對中國持續發難，但其長遠上著眼於對全球經貿體系的主導權。在此背景下，中國更應關注全球化再造，加強創新和發揮新質生產力，鼓勵國內企業「出海」，緊貼國際市場分工體系，防止系統性「被脫鉤」。

報導指出，美國拜登政府本次大範圍加徵關稅，是對川普時期對中國發起的301關稅行動的更新。美國貿易代表署（USTR）於2017年8月向中國發起了「301調查」，隨後川普政府根據調查結果，分4次對中國產品加徵了關稅，每輪加徵關稅的產品總額分別是340億美元、160億美元、2000億美元和3000億美元。

此後，上述「301調查」一直沒有結束，而USTR在2022年末開始重新審查川普時期的301關稅行動，最終在2024年年初更新了調查結果，並在今天發布報告。

這份報告稱，上一輪301關稅行動有效地鼓勵中國採取措施消除了一些與技術轉讓有關的行為、政策和做法，但中國沒有進行根本性的改革。（編輯：楊昇儒）1130514