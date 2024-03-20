避免轉口流入美國 墨西哥對中國鋼品加徵關稅

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（中央社台北20日電）香港南華早報報導，墨西哥3月間在結束反傾銷調查後，先後對中國進口的鋼球、鋼釘課徵3.68%至12.35%的關稅及高達31%的臨時補償稅，此舉被認為是在美國壓力下的配合措施。

美中貿易戰爆發後，墨西哥被視為中國產品規避美國關稅的轉口站。

報導指出，上述決定日前在墨西哥聯邦官方公報公布。但其中鋼釘被課徵31%臨時補償稅的決定，中國企業仍有機會上訴。

標普（Standard & Poor's）全球市場情報分析，美國可能會增加更多措施，以限制中國對墨西哥的出口成長和流向墨西哥的直接投資，例如可用在電動汽車和港口起重機等產品的措施。

共和黨總統候選人、前美國總統川普（Donald Trump）16日在俄亥俄州的競選造勢活動上揚言，若他當選總統，將對中企在墨西哥生產的汽車課徵100%關稅。

海關數據顯示，2023年中國對墨西哥出口的汽車零件金額，與2017年美中貿易戰爆發前相較激增260%。而2023年中墨貿易金額年增6%，達1002億美元，突破1000億大關；其中，中國對墨西哥出口成長5.1%至815億美元，汽車零件和電子元件就是主要項目。

貨運市場分析平台Xeneta數據顯示，今年1月從中國運往墨西哥的貨櫃數量，較去年同期大增近60%；2023年全年增加也有35%；但2022年僅增加3.5%。因此，中國運往墨西哥的貨櫃數量暴增，受到外界注意。

全球貿易自2022年第4季以來即告放緩，相形之下，代表中國對墨西哥上述出口數字激增的背後大有文章，絕不是墨西哥對中國產品的需求特別強勁。

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Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）表示，由於上述產品有相當大部分可能被運往美國，這引發了一種可能性，也就是中國與墨西哥的貿易增加，是被用來規避美國對中國進口產品所課徵的關稅。

除了墨西哥，中國廉價商品還大量湧入巴西。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府在工會壓力下，過去半年對中國進口的金屬板、化學品、輪胎與彩塗鋼板等至少6項產品展開反傾銷調查。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130320