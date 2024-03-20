巴西前總統涉偽造新冠疫苗接種證明 警尋求起訴

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（中央社里約熱內盧19日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌偽造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明，警方調查後建議起訴，這會使他進一步深陷法律困境。

法新社報導，波索納洛自去年以來一直在接受調查，因為他涉嫌在總統任內密謀偽造COVID-19疫苗接種紀錄。波索納洛任內因忽視疫情嚴重性而飽受外界批評。

巴西聯邦警察在一份長達231頁的報告中表示，隨著疫情肆虐，波索納洛和另外16人密謀簽發「假證明以獲取不正當優勢」。

巴西檢察總長辦公室現在將決定是否在本案中起訴波索納洛。

波索納洛先前承認自己沒有接種疫苗；他曾開玩笑稱疫苗可能「把你變成鱷魚」。

波索納洛向路透社表示，他沒有接種COVID-19疫苗，也沒有做錯任何事：「這是選擇性調查。我很淡定。全世界都知道我沒有接種疫苗。」

巴西審計總長辦公室今年1月證實波索納洛的COVID-19疫苗接種證明是偽造而來，但由於「缺乏充分證據」證明是誰輸入不實資料，建議結案。

不過現在警方調查顯示，波索納洛的親密幕僚、陸軍上校席德（Mauro Cid）承認將不實資料輸入公衛系統。

警方在報告中指控波索納洛犯罪，巴西檢察總長可藉此向最高法院提出刑事控訴。

波索納洛在COVID-19疫情期間反對實施防疫封鎖措施，並在病故人數創新高時，要巴西民眾「停止抱怨」，疫情管理手段面臨嚴厲批評。

波索納洛目前深陷法律泥淖，據巴西最高法院15日公布的證詞，巴西前陸軍和空軍指揮官告訴警方，波索納洛在2022年總統大選中輸給現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，曾兩度召集他們圖謀政變。警方在調查時已扣押了他的護照。

另外，他也因攻擊選舉制度，在2030年前被禁止擔任公職。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130320