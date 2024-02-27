巴西數萬人示威挺前總統波索納洛 秀政治實力

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西前總統波索納洛的數萬名支持者昨天下午齊聚聖保羅市商業大道包利斯塔（Av. Paulista）示威，他們身穿黃色T恤，舉著巴西和以色列國旗，力挺波索納洛。

據集會召集單位稱，示威活動是為了捍衛自由和民主法治。但分析人士認為，這次集會是波索納洛（Jair Bolsonaro）為展示他擁有的政治實力和民眾支持。

巴西高等選舉法院2023年7月判定波索納洛濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，宣告他被褫奪公權8年。

波索納洛也因2023年1月8日的政變行為，當時數千名示威者入侵並破壞首都巴西利亞的國會大廈、總統府和最高法院，被聯邦警察和最高法院調查。

根據聖保羅大學（USP）數位政治辯論監測小組，昨天在保利斯塔大道的示威活動中有18萬5000人。聖保羅州公共安全廳估計，保利斯塔大道和鄰近街道大約聚集60萬至75萬人。

聖保羅大學公共政策管理學教授奧特拉多（Pablo Ortellado）指出，波索納洛的支持者「感受到政治迫害」，以及示威活動是由波索納洛本人召集，對昨天的集會形成強大號召力。

奧特拉多認為，這次示威的目的是提高波索納洛被監禁的政治成本，與現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在2018年被捕前，在聖保羅ABC地區聖貝爾納多平原市冶金工人工會前召集的活動非常相似。

奧特拉多指出，儘管背景和指控存在差異，但它們具有相同政治目的，「下令逮捕一位非常受歡迎的總統是有政治代價的，波索納洛和魯拉都具有強大影響力和號召力，有能力一呼百諾」。

巴西聯邦最高法院2月初下令對波索納洛、其政府內閣成員及軍方展開搜查與逮捕，調查他們涉嫌參與2022年大選失利後，一連串進行至2023年的政變未遂案。

昨天，波索納洛在集會現場發言批評最高法院，並呼籲赦免那些因1月8日襲擊事件被判刑的「盟友」。

波索納洛承認2022年大選失利後曾考慮頒布戒嚴法，以阻止大選獲勝的魯拉在2023年初就職，但否認企圖發動政變。

昨天有許多人舉著以色列國旗參加抗議活動，還有猶太人著傳統猶太服裝和配飾參加。

一星期前，魯拉將以色列在加薩的攻勢與納粹大屠殺相提並論，在國際上引起迴響和批評，尤其是猶太團體，指責巴西總統的言論是反猶太主義。

波索納洛與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）私交甚密，且捍衛以色列是波索納洛最親近的團體福音派人士一向高舉的旗幟。

近日，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在社群媒體發表一張穿著黃衫的巴西人和以色列人舉著兩國國旗相擁的圖片，並用葡萄牙文和希伯來文寫道：「沒有人可以把我們的人民分開，就算是你，魯拉，也不可以。」（編輯：韋樞）1130227