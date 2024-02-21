金融時報：川普拜登2任政府祭高關稅 中製商品繞道墨西哥輸入美國

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（中央社北京21日綜合外電報導）英國「金融時報」分析貿易數據發現，中國正經由墨西哥輸出更多商品到美國，藉以規避美國前總統川普政府祭出、現任總統拜登政府沿襲的高關稅措施。

「金融時報」（Financial Times）報導，貨運市場分析平台Xeneta分析貨櫃航運資料供應商貨櫃貿易統計（Container Trade Statistics）的數字顯示，從中國運往墨西哥的20英尺貨櫃數從2022年頭3季的68萬9000只增至去年同期的88萬1000只，這是能夠取得資料的最新一段期間。

與此同時，墨西哥去年取代中國，成為美國進口貨品最大來源國，而且進入美國的跨境卡車運輸持續迅速增加。

全球供應鏈受到諸如中國等地緣政治對手主宰，從白色家電到電動車的製造能力讓中國在各種商品供應上表現出色。儘管華府正採取積極行動遏制美國對全球供應鏈的依賴，上述數據適足以凸顯拜登政府面臨的難題。

國際金融協會（Institute of International Finance）前首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks）表示：「美國是全球最大商品消費國，中國則是全球最大商品生產國。不管怎樣，這兩股力量必須相互融合。」

美國採取行動重新調整供應鏈以擺脫中國。川普任內對中國發起貿易戰，2018年對中國課徵高關稅的同時，美國也開始認真推動重建製造能力。

受關稅影響的結果，直接來自中國的貨物在美國進口品占比從2017年的超過20%，降至目前的不到15%。

然而，本來直接從中國輸出的部分商品還是可以從墨西哥進入美國，不必課徵相同的高關稅。

Xeneta首席產品和數據主管德塔克（Erik Devetak）說：「對政治人物而言減少對中國依賴這句話只是個簡單的口號，但現實情況卻大相徑庭。」

他並表示，全球製造業真正重新調整將是「一個龐大工程，需要多年時間和巨大投資和國家干預，才能夠實現」。

中國讓可能最終進入美國的商品先出口到第三國的作法，墨西哥並非唯一受益者。

布魯克斯表示，北京也與諸如越南、新加坡和菲律賓等國存在貿易順差，而這些國家與美國間的貿易順差不斷擴大，意味中國製造商繼續從美國消費者對其商品的需求中受益。

報導指出，中國汽車製造商看起來好像特別受益。

智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，多年前為美墨中制定的規則，已因中國崛起成為汽車製造強國而遭到取代，給了中國企業避開關稅的途徑。

他表示，美國很可能會「推動制定新的和更嚴格的原產地規則」。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1130221