美官員將訪中 舉行美中金融工作組第5次會議

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（中央社台北13日電）美中金融工作組將於15、16日在上海進行第5次會談，美國財政部官員與美聯儲和美國證券交易委員會代表一同出席會議，與中方討論金融穩定、跨境數據相關問題及打擊毒品芬太尼（fentanyl）。

綜合紐約時報和美國之音的報導，美國財政部助理部長尼曼（Brent Neiman）率領的美國代表團，當地時間12日啟程訪問中國。代表團成員還包括美聯儲和美國證券交易委員會的官員，預計15、16日在上海與中國人民銀行副行長宣昌能和其他中國高級官員會晤。

報導指出，尼曼啟程前說，「我們打算在這輪金融工作組會議上討論金融穩定，與跨境數據、貸款和支付有關的事宜，私營部門推進低碳轉型融資的努力，以及出現金融壓力時我們可以採取哪些改善溝通的具體措施」。

據美國財政部，官員們還預計將討論中國反洗錢法的修訂可能。

此次會談是美中金融工作組的第5次會談，也是在中國舉行的第2次會談。該工作組與美中經濟工作組於2023年一起成立，直接向美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和中國國務院副總理何立峰匯報。

紐約時報指出，儘管美中之間的溝通在過去一年有所改善，但在產業政策和中國主導綠色能源技術領域的方面，使兩國經濟關係仍然緊張。

拜登政府於今年5月開始對一系列中國進口產品徵收新關稅，包括電動汽車、太陽能電池、半導體和先進電池。美國也在限制本國對中國某些行業的投資，因為美國的政策制定者認為這可能威脅到國家安全。

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葉倫在今年4月訪中時，曾敦促中國官員停止向全球市場傾銷廉價清潔能源產品，並警告中國過剩的工業產能將扭曲全球供應鏈。但在上個月的中共20屆三中全會上，沒有跡象表明中國政府會減少對高科技製造業的投資。

另外拜登政府也不斷敦促中國防止將生產芬太尼的化學物品走私到美國。本月6日中國表示將開始加強管制和規範3種用於製造非法類鴉片止痛劑「芬太尼」的化學品，美國稱此舉是「向前邁進的寶貴一步」。（編輯：廖文綺/張淑伶）1130813