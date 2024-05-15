美對中國產品加徵關稅 義大利主張歐洲必須跟進

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國14日宣布對中國進口商品加徵高額關稅，義大利政府表態跟進，認為歐洲也必須以關稅保護來對抗中國傾銷的產品，否則美國對中國設置愈多關稅壁壘，將導致中國過度生產的商品更變本加厲湧入歐洲。

義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）表示，24、25日在義大利舉行的七大工業集團國（G7）財長會議，將討論此新情勢。義大利現為G7輪值主席，喬捷堤將主持該場會議。

義大利媒體「真相」（La Verità）昨天舉行研討會，義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）、喬捷堤接受媒體訪問。

烏索表示，美國對中國電動車祭出100%關稅，也對綠能科技加徵關稅，使歐洲國家不可避免地必須採取措施保護本國產業，因為美國對中國設置愈多關稅壁壘，中國生產過剩產品瞄準歐洲市場的趨勢就會更加明顯。

烏索表示，斯特蘭蒂斯（Stellantis）汽車集團日前宣布，其合作對象中國零跑汽車（Leapmotor）的電動車將從今年9月在義大利開始銷售，「此一宣言證實了我們的焦慮」。

喬捷堤表示，歐洲市場內部自由競爭很好，但歐洲必須保護自己免受外來影響，「不能只有歐洲單方面堅持市場自由開放理論，我們必須捍衛歐洲自身的製造與就業環境」。

喬捷堤說，「我們所知的世界在終結，一場貿易戰正在開打，反映了地緣政治的緊張局勢」。他認為歐洲必須因應不斷變化的局勢，發揮自身作用。（編輯：郭無患）1130515