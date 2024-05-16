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美中科技緊張升高 傳微軟徵詢中國員工外調意願

2024/5/16 17:24（5/16 17:38 更新）
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圖為微軟在中國北京的辦公大樓。（路透社）
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（中央社北京16日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國科技巨擘微軟正在徵詢中國雲端運算和人工智慧（AI）部門員工外調意願，涉及人數約700至800人，可選擇調往美國、澳洲等地。

報導引述知情人士說，本週稍早微軟（Microsoft）對機器學習等雲端運算相關部門員工，提出轉調美國、愛爾蘭、澳洲和紐西蘭等國的選擇，這些部門的員工主要是中國籍工程師。

拜登政府正在限制電動車（EV）電池、電腦晶片和醫療產品等中國進口產品，中美關係不斷惡化。

微軟發言人對「華爾街日報」證實提供這次轉調機會，還說提供內部機會向來是公司全球業務的一環。

路透社本月稍早報導，美國商務部正考慮推動新的監管措施，限制專有或閉源人工智慧模式的出口，這些模式的軟體和訓練資料均處於保密狀態。

微軟發言人告訴路透社，仍致力深耕這個地區，會繼續在中國營運。

微軟尚未回覆路透社記者詢問。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130516

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