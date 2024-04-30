批快時尚不利環保 G7將首度公開對紡織業說重話

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（中央社義大利杜林29日綜合外電報導）法國環境部長貝修（Christophe Bechu）今天表示，七大工業國集團（G7）將致力解決時尚和紡織產業對環境和氣候造成的嚴重影響。

貝修告訴法新社，在義大利舉行兩天能源部長會議的G7將於30日發表的聲明中提到，「我們必須面對快時尚帶來的問題」。

他說，在義大利杜林（Turin）開會的G7部長希望遏止「紡織產業不受控的發展，造就了大量塑膠污染及（溫室氣體）排放」。

他補充道：「紡織業排放的溫室氣體，已經比整個非洲還多。」

人為的溫室氣體排放導致全球暖化，各國若想履行2015年「巴黎氣候協定」（Paris Agreement），將氣溫升幅限制在攝氏1.5度內，就必須在這個10年內，將溫室氣體排放量削減一半。

G7成員國為加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國。

貝修表示，這將是G7首度就紡織業溫室氣體排放發表立場強硬的言論。

長期以來，環保人士一直敦促紡織業減緩或終止大規模生產低成本服飾，以及讓這些東西很快被淘汰的浪費趨勢。

他們表示，快時尚消耗大量水資源，產生危險的化學物質，紡織廢料塞滿貧窮國家的垃圾掩埋場，在生產、運輸和處置的過程中，也會產生溫室氣體。

歐洲環保署（EEA）警告說，如果歐洲要達成氣候目標，就必須加緊努力，將線性經濟轉型為循環經濟，並聚焦於回收再利用。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130430