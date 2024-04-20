G7外長聲明提台海 府：國際高度關切中國威權擴張

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（中央社記者溫貴香台北20日電）G7外長會議聲明指，台海和平對國際社會安全繁榮至關重要。總統府今天表示，此舉顯見國際社會對中國威權主義擴張的高度關切，台灣將持續與G7成員及理念相近國家加強合作，與全球民主陣營一同守護民主、自由等普世價值。

「七大工業國集團」（G7）外長會議近日在義大利召開，並發表「應對全球挑戰、促進合作夥伴關係」聯合聲明，再次重申台海和平穩定對整體國際社會安全與繁榮不可或缺，呼籲以和平方式解決兩岸問題，同時支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生大會（WHA） 及世界衛生組織（WHO）。

總統府發言人林聿禪今天晚間表示，G7成員再次以具體行動，展現對台海和平穩定及台灣國際參與的支持，政府對此表達高度歡迎與誠摯感謝。

林聿禪指出，這項聲明也再次強調，G7成員基於國際法對於自由開放印太地區的承諾，嚴重關切東海及南海情勢，強烈反對片面以武力或脅迫手段改變現狀的企圖，並反對中國一再阻撓公海航行自由，由此可見國際社會對中國威權主義擴張的高度關切。

林聿禪表示，繼上週的美日峰會及美日菲高峰會，G7外長會議再次重申台海和平穩定的重要性，凸顯台海安全與全球安全及繁榮密不可分；台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與G7成員及理念相近國家加強合作，與全球民主陣營一同守護民主、自由、法治及人權等普世價值。

林聿禪呼籲，中國應回到國際常軌，成為區域中負責任的一員，共同維護印太地區的和平穩定及繁榮發展，捍衛以規則為基礎的國際秩序。（編輯：林興盟）1130420