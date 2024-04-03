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拜習通話 府：欣見美方表達維持台海和平穩定立場

2024/4/3 13:46
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（中央社記者葉素萍台北3日電）美國總統拜登2日與中國國家主席習近平通電話，總統府發言人林聿禪今天表示，欣見並感謝拜登重申美國政府的一貫政策，並表達對維持台海和平與穩定的堅定立場。

拜登與習近平通電話，白宮說明指出，拜登在會中強調維持台海和平穩定、保持南海法治與航行自由的重要性。

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美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）本週訪台會晤總統蔡英文及副總統賴清德時，也再次傳達美方對台灣的支持，並承諾深化台美各領域的合作，展現出台海區域和平穩定的重要性已是國際間的高度共識。

林聿禪表示，台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同合作，台灣將持續強化自我防衛能力，深化台美安全夥伴關係，也會與理念相近國家攜手維護以規則為基礎的國際秩序，並確保台海和印太區域的自由開放，及全球和平穩定與繁榮，持續為世界貢獻良善力量。（編輯：林淑媛）1130403

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