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澳洲防長訪烏克蘭 新增21.3億軍事援助

2024/4/28 09:15（4/28 09:55 更新）
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澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左）訪問烏克蘭，與烏克蘭總理什米哈爾（右）會談。（澳洲國防部提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年4月28日
澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左）訪問烏克蘭，與烏克蘭總理什米哈爾（右）會談。（澳洲國防部提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年4月28日
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（中央社記者楊淳卉雪梨28日專電）澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）訪問烏克蘭期間，昨天宣布對烏克蘭新增的1億澳元（約新台幣21.3億元）軍事援助計畫，包括無人機及短程防空系統。

這項軍援計畫，其中5000萬澳元將用於軍事援助，包括3000萬用於無人機，1500萬用於其他設備，例如防火面罩、發電機、戰鬥頭盔、充氣艇等。

其餘的5000萬澳元則用於支援烏克蘭短程防空系統，此外，澳洲還將提供烏克蘭空對地精準軍火。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，澳洲對烏克蘭的軍援已達8.8億澳元，總體支援達10億澳元。

馬勒斯訪烏期間，會見烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）及國防部副部長哈夫里留克（Ivan Havryliuk），並參訪國防工業及部隊培訓情況。

馬勒斯說，澳洲將持續支持烏克蘭按照其主張來解決衝突，「烏克蘭及其人民已忍受俄羅斯2年多來的全面入侵，但他們的精神依然非常強韌，我在與什米哈爾總理會晤時重申這點」。

馬勒斯近日也訪問波蘭，與波蘭副總理兼國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）會談，討論俄烏衝突及全球影響。

馬勒斯感謝波蘭政府近6個月來對澳洲空軍部署E-7A空中預警機的支援，這有助於維護烏克蘭國際人道主義及對烏克蘭的軍事援助。

馬勒斯說，澳洲自豪與波蘭在內的夥伴合作，支援烏克蘭自衛。（編輯：郭中翰）1130428

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