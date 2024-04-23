華爾街日報：美擬制裁中國金融機構 阻對俄商業支援

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）華爾街日報今天引述知情人士消息報導，美國正在研擬制裁措施，以切斷中國部分銀行與全球金融體系的連結，華府官員希望藉此阻止北京對俄羅斯軍事生產的商業支援。

報導中表示，隨著美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日將訪問中國，目前的問題在於這種強力的金融威脅能否削弱中俄之間貿易，莫斯科利用兩國貿易往來從烏克蘭戰爭的折損中重整軍隊。

布林肯19日批評中國支持俄羅斯國防產業，並稱北京透過提供關鍵武器零件，變成俄烏戰爭中，供給俄國需求的主要供應者。

近週來，美國官方升高對中國的壓力，並警告北京當局，華府已準備好隨時對協助中俄民用、軍用品貿易的中國金融機構採取行動。

中國人民銀行和中國金融銀行機構最高監管機關國家金融監督管理總局未立即對路透社尋求置評要求做出回應。

俄烏戰爭開打後，中國和俄羅斯間的貿易，以人民幣交易多於以美元交易，此舉或許能保護兩國經濟免受美國可能升高制裁帶來的影響。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1130423