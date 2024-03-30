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全國技能競賽中區賽落幕 中彰投分署選手奪23金

2024/3/30 17:30（3/30 17:36 更新）
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第54屆全國技能競賽中區分區技能競賽青年組30日落幕，勞動部勞動力發展署中彰投分署培訓的門窗木工職類選手蘇光雄勇奪金牌，也取得全國技能賽門票。（中彰投分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月30日
第54屆全國技能競賽中區分區技能競賽青年組30日落幕，勞動部勞動力發展署中彰投分署培訓的門窗木工職類選手蘇光雄勇奪金牌，也取得全國技能賽門票。（中彰投分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月30日
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）第54屆全國技能競賽分區賽青年組今天落幕，中區分區賽計有892名選手參賽，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，培訓的選手這次奪下23金、27銀、18銅、29優勝的亮眼成績。

第54屆全國技能競賽分區賽青年組今天落幕，中區分區賽共有892名選手參賽，歷經2天的激戰後，勞動力發展署中彰投分署所培訓的選手共奪下23金、27銀、18銅、29優勝的亮眼成績。

中彰投分署表示，其中機器人系統整合等11項職類都名列前茅。還有91名選手如願取得全國賽門票，有機會爭取2026第48屆國際技能競賽國手資格，代表台灣站上世界技能舞台。

擔任這屆選手誓師代表的門窗木工職類選手蘇光雄不負眾望，奪下今年的金牌，去年他在中區分區賽中只取得第7名的成績，今年他捲土重來，針對自己最弱的「時間掌控」及流程熟悉度不斷演練，最後獲得金牌榮譽。

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蘇光雄表示，平常練習時就特別注意作品製作過程中對每個環節的時間掌握，例如今年比賽的題目是要製作像網球拍造型的木工作品，不僅刻工繁複，還必須掌握好圓拍與長型手柄之間的密合度，以及不能殘留任何膠水破壞整體作品的精緻與專業，在最後緊張時刻，他告訴自己要冷靜沉著，逐步完成組合與修飾工作，作品能夠獲得評審的肯定，也讓他對於未來繼承爸爸建築業的衣缽更有信心。

在賽前就受到關注的噴漆職類雙胞胎姊妹余佩蓁及余佩芸，以1銀1銅的優異成績雙雙入榜，將可晉級今年7月的全國技能競賽，2人表示，將加緊練習，才不辜負中彰投分署的栽培，還有父母親及沙鹿高工老師們的支持與鼓勵。（編輯：陳政偉）1130330

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