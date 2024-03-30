全國技能競賽中區賽落幕 中彰投分署選手奪23金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中30日電）第54屆全國技能競賽分區賽青年組今天落幕，中區分區賽計有892名選手參賽，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，培訓的選手這次奪下23金、27銀、18銅、29優勝的亮眼成績。

第54屆全國技能競賽分區賽青年組今天落幕，中區分區賽共有892名選手參賽，歷經2天的激戰後，勞動力發展署中彰投分署所培訓的選手共奪下23金、27銀、18銅、29優勝的亮眼成績。

中彰投分署表示，其中機器人系統整合等11項職類都名列前茅。還有91名選手如願取得全國賽門票，有機會爭取2026第48屆國際技能競賽國手資格，代表台灣站上世界技能舞台。

擔任這屆選手誓師代表的門窗木工職類選手蘇光雄不負眾望，奪下今年的金牌，去年他在中區分區賽中只取得第7名的成績，今年他捲土重來，針對自己最弱的「時間掌控」及流程熟悉度不斷演練，最後獲得金牌榮譽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇光雄表示，平常練習時就特別注意作品製作過程中對每個環節的時間掌握，例如今年比賽的題目是要製作像網球拍造型的木工作品，不僅刻工繁複，還必須掌握好圓拍與長型手柄之間的密合度，以及不能殘留任何膠水破壞整體作品的精緻與專業，在最後緊張時刻，他告訴自己要冷靜沉著，逐步完成組合與修飾工作，作品能夠獲得評審的肯定，也讓他對於未來繼承爸爸建築業的衣缽更有信心。

在賽前就受到關注的噴漆職類雙胞胎姊妹余佩蓁及余佩芸，以1銀1銅的優異成績雙雙入榜，將可晉級今年7月的全國技能競賽，2人表示，將加緊練習，才不辜負中彰投分署的栽培，還有父母親及沙鹿高工老師們的支持與鼓勵。（編輯：陳政偉）1130330