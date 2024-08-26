俄羅斯大規模空襲烏克蘭15州 攻擊能源基礎設施釀停水停電

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯發動大規模空襲，連夜對烏克蘭發射逾100枚飛彈及約100架無人機，在全國各地至少造成5人喪命與多地停電，而俄軍主要攻擊目標是能源基礎設施。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控，俄羅斯動用逾100枚飛彈及約100架無人機襲擊烏國，並敦促歐洲國家戰機協助擊落俄軍發射的飛彈和無人機。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）今早表示，俄軍對占烏克蘭逾半國土的15個州發射無人機、巡弋飛彈和「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

什米哈爾在社群媒體發文說：「俄羅斯恐怖分子再次針對能源基礎設施發動攻擊，數州不幸遭到破壞。」

他呼籲烏克蘭盟邦，提供並允許對俄羅斯境內目標使用遠程武器。

美聯社報導，這場空襲從今天午夜左右開始，一直持續到天亮之後，應是俄羅斯數週來對烏克蘭所發動最大規模攻勢。

根據烏克蘭空軍，多組俄羅斯無人機向烏國東部、北部、南部及中部區域飛來，許多巡弋和彈道飛彈則接踵而至。

路透社引述烏克蘭地方官員指出，俄軍空襲造成全國至少5人喪命、10幾人受傷。

中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、東部哈爾科夫州（Kharkiv）、東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）、北部日托米爾州（Zhytomyr）及西北部城市盧茨克（Lutsk）分別通報，當地各有1人喪生。

法新社記者今早聽到，烏克蘭首都基輔至少傳出7次爆炸聲響，市長克里契科（Vitali Klitschko）表示空襲導致停水停電。

從東部蘇米州（Sumy）、南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和敖德薩州（Odesa）到西部瑞夫尼州（Rivne）與利維夫州（Lviv），烏克蘭全國各地通報出現斷電情形，民用基礎設施和民宅受損。

烏克蘭國營電網營運商「烏克蘭國家電力公司」（Ukrenergo）、烏克蘭最大民營能源公司DTEK都被迫緊急斷電以穩定系統。

另據法新社，中部波塔瓦州（Poltava）、日托米爾州、蘇米州、敖德薩州、尼古拉耶夫州及盧茨克市等地皆傳出有人受傷。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1130826