本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

拜登最後一次白宮萬聖節 夫人吉兒扮大貓熊講故事

2024/10/31 16:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統拜登今年7月放棄爭取連任後，將於明年1月卸任，他與扮成大貓熊的第一夫人吉兒．拜登今天最後一次在白宮南草坪主持「不給糖就搗蛋」萬聖節活動。

美聯社報導，美國史密森尼國家動物園（Smithsonian National Zoo）今年稍早宣布大貓熊將重返華府的消息時，吉兒（Jill Biden）也共襄盛舉。大貓熊已於10月中旬抵達華府，白宮指出，吉兒今天穿上大貓熊裝「以示歡迎」。

擔任教師長達40年的吉兒，為萬聖節活動增添她命名為「萬讀節」（Hallo-Read）的教育主題以鼓勵閱讀。今天稍早，她在南草坪（South Lawn）為一群作萬聖節裝扮的孩童讀了「10個怪怪南瓜」（10 Spooky Pumpkins）的小故事。

她與拜登（Joe Biden）稍後於傍晚時分來到室外分發糖果約1小時。拜登穿西裝打領帶，將白宮「好時之吻」（Hershey's Kisses）巧克力放到孩子們的袋子裡，吉兒則分送「10個怪怪南瓜」繪本。

白宮今日白天參訪人次估達8000人，其中包含與軍方有關聯的學生及孩童。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1131031

#大貓熊
#吉兒
#拜登
#拜登
#美聯社
#華府
#萬聖節
#白宮
#美國
拜登
美祭對中國投資新規 北京：強烈不滿已提交涉美國總統大選在即 拜登提前投票支持賀錦麗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：