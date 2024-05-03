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英外相訪基輔 允每年可供烏克蘭30億英鎊軍援

2024/5/3 18:41（5/3 19:11 更新）
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英國外交大臣卡麥隆（右）訪基輔，3日與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
英國外交大臣卡麥隆（右）訪基輔，3日與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）英國外交大臣卡麥隆今天承諾「只要有必要」，英國每年將提供烏克蘭30億英鎊（約新台幣1220億元）軍援，他還說倫敦當局不反對使用這些武器打擊俄羅斯境內的目標。

卡麥隆（David Cameron）造訪烏克蘭首都基輔期間接受路透社訪問表示：「只要有必要，我們每年會提供30億英鎊。在提供軍備方面，我們真的已竭盡所能。」他也強調這是英國迄今為止規模最大的援助方案。

卡麥隆說道：「我人在這裡時，有些（軍備）今天實際上已運抵烏克蘭。」

他還指出，烏克蘭有權使用英國提供的武器打擊俄國境內目標，是否這麼做取決於基輔當局。

卡麥隆告訴路透社記者，「烏克蘭有權這麼做，就像俄羅斯在烏克蘭境內發動攻擊」。

曾於2010年至2016年擔任英國首相的卡麥隆，幾個月前回到政壇前線。這次是卡麥隆擔任外相期間二度造訪基輔，他會晤了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。

卡麥隆也讚許美國日前通過延宕已久的600億美元援烏方案，「這絕對至關重要，不只是帶來武器，更有助提振烏克蘭民眾的士氣」。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130503

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