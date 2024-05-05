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烏克蘭多地遇襲 澤倫斯基稱擊落俄國蘇愷-25戰機

2024/5/5 17:56
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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭地方官員表示，俄羅斯今天襲擊烏國哈爾科夫、第聶伯羅地區及黑海港市敖德薩，導致至少兩位平民喪命；烏國總統澤倫斯基聲稱，烏軍擊落俄國蘇愷-25戰機。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，烏國空軍於夜間擊落鎖定哈爾科夫（Kharkiv）及第聶伯羅（Dnipro）地區的13架見證者（Shahed）無人機後，俄國動用8枚不同型號飛彈、近70枚導引航空炸彈攻擊平民社區及前線陣地。

澤倫斯基稱莫斯科當局無意締造和平。他在每晚發布的視訊演說中表示，「只有透過武力才能迫使俄羅斯放過烏克蘭」，而6月將於瑞士舉行的烏克蘭和平會議「必須成功」。俄羅斯目前並未受邀與會。

澤倫斯基還說，烏克蘭機械化步兵第110旅在東部頓內茨克（Donetsk）地區，擊落一架俄羅斯蘇愷-25（Su-25）戰鬥轟炸機。

根據哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov），俄羅斯砲擊導致一名49歲男性在斯洛博然斯凱村（Slobozhanske）自家附近街上身亡。席尼胡波夫也在通訊應用程式Telegram寫道，哈爾科夫市遭到夜間砲擊，造成一名82歲女性喪生、兩名男性受傷。

一名烏克蘭空軍指揮官說，防空系統在夜間將13架攻擊無人機全數擊落。不過席尼胡波夫指出，掉落殘骸導致4人受傷及一棟辦公大樓起火。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130505

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