川普批不知感恩 CNN：澤倫斯基早已致謝至少33次

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮與美國總統川普發生爭執，川普和副總統范斯指責他不知感恩，但美國有線電視新聞網（CNN）報導說，澤倫斯基早已向美方致謝至少33次。

據報導，川普（Donald Trump）對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說「你必須感恩，你現在手上沒有牌」，之後還說「你得更心存感激」。

范斯（JD Vance）則問說：「你在這整場會上有說過『謝謝』嗎？」

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CNN事實查核指出，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基已向美國致謝至少33次，對象包括川普、前總統拜登（Joe Biden）、兩黨國會議員、美國國防企業與員工以及美國人民，這33次還不包括他在國內以烏克蘭語發表的言論。

澤倫斯基今天離開白宮後隨即在社群平台X寫道：「感謝美國，感謝你們的支持，感謝這次的訪問。謝謝美國總統、國會以及美國人民。烏克蘭需要公正且持久的和平，我們正致力於此。」（譯者：盧映孜/核稿：洪培英）1140301