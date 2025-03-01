川普澤倫斯基不歡而散 分析：美烏聯盟破裂信號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽。現傳出川普政府恐喊卡準備交付烏克蘭的軍援；有分析稱這是美烏聯盟破裂的信號。

紐約時報指出，在這場當代罕見美國總統與外國領袖公開激辯裡，川普與副總統范斯（JD Vance）嚴厲指責澤倫斯基，認為他未對美國大力支持心懷感激，且試圖強迫對方按美方指定的條件達成和平協議。

紐時直言，這是美烏聯盟破裂的信號，這一幕也凸顯川普上任不到6週時間裡顛覆美國外交政策的程度，認為川普幾乎完全改變美國對這場在歐陸戰事的立場，轉為對俄國總統蒲亭同情，對澤倫斯基反感。

華盛頓郵報引述一名高層向他們透露，川普政府正考慮停止向烏克蘭提供所有進行中的軍援交付，以回應澤倫斯基在川普希望迅速解決俄烏衝突時表現的冥頑態度。

這位不願具名的高層透露，一旦做成決定，將適用經「總統撥款權」（PDA）所提取、價值數十億美元正待運往烏克蘭的雷達、軍用車輛、彈藥與飛彈。

拜登政府任內居五角大廈要職並負責與烏克蘭政府接洽的瓦蘭德（Celeste Wallander）表示，今天在橢圓形辦公室的事「從根本改變了日後潛在的外交態勢」。

瓦蘭德說：「到今天之前，感覺是白宮的目標是當個中立的仲裁者，在俄烏之間找出能達成協議的方法解決衝突。但感覺過了今天，白宮事實上已選邊，站到俄國蒲亭那一側強逼烏克蘭坐下解決。」

卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Policy）俄國事務專家魏斯（Andrew Weiss）表示，與此同時，所有事情都會蒙上一層「美國今後將如何支持烏克蘭」的疑問，而歐洲沒有足夠資源或團結來填補美國，「歐洲缺乏對戰場至關重要的情報能力」。

魏斯表示，如今來看，按俄羅斯的條件停火變得更加可能，「因為烏克蘭會擔心與美國關係破裂，會覺得最好在俄羅斯的優勢變得更加明顯前，找出達成最有利自身的協議」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）資深特派員奧立凡（Roland Oliphant）直言「這是場外交災難，已無其他方式可以描述」。

他表示，這場在白宮的會面沒人事先會想到演變成澤倫斯基與川普高分貝互嗆的場景，至此烏克蘭官員和外交官過去數月乃至數年的謹慎外交努力化為泡影，「硝煙過後，烏克蘭和美國的關係已倒臥血泊」。（譯者：陳亦偉）1140301