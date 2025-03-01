白宮晤川普不歡而散 澤倫斯基：關係仍能修復

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在白宮會晤美國總統川普時發生爭執，不歡而散。澤倫斯基隨後受訪時表示，他與美方的關係仍能修復。

法新社報導，川普在白宮怒斥澤倫斯基，指控他不願與俄羅斯講和。

澤倫斯基在福斯新聞（Fox News）訪問中被問到與川普的關係是否可挽救時，他說「當然」。

他表示，美烏關係「不只關乎兩位總統」，烏克蘭亟需華府協助對抗俄羅斯更強大、裝備更精良的軍隊。

法新社提到，福斯新聞是川普最喜歡的新聞頻道。澤倫斯基受訪時說：「沒有你們的支持，一切將會很艱難。」

美國財經媒體CNBC報導，澤倫斯基在福斯新聞訪問中提到，他與川普及美國副總統范斯（JD Vance）稍早在白宮於媒體鏡頭前爭執，他對此感到遺憾。

澤倫斯基說：「我們很感激，並對此感到遺憾。我的意思是，我們當時非常希望建立強健的關係。」

當被追問是否應向川普道歉時，澤倫斯基說：「我認為我們必須非常開放、非常誠實。」

他表示：「我不知道我們做了什麼錯事。」

澤倫斯基與川普爭執後提前離開白宮，雙方未簽署礦產協議。美媒報導，澤倫斯基是被川普政府高層下逐客令。

歐洲多國領袖隨後紛紛聲援烏克蘭。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說：「你們並不孤單。」

昨天剛訪問完白宮的英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，在川普和澤倫斯基起爭執後，他已與兩人通電話，並矢言「堅定支持」烏克蘭。

義大利極右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則呼籲美國、歐洲及其盟邦「立即」就烏克蘭議題舉行峰會。

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發文說，川普和范斯「正在替（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）做髒活」。

俄羅斯樂見美烏關係破裂。俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）稱澤倫斯基是「傲慢無禮的豬」，「在（白宮）橢圓形辦公室活該被打臉」。

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川普所屬的共和黨與俄方一樣歸咎於澤倫斯基。

烏克蘭似乎團結一致支持澤倫斯基，武裝部隊總司令矢言與他站在一起，外交部長則稱讚他「勇敢」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140301