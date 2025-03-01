川普澤倫斯基白宮衝突 兩黨反應暴露美政壇分歧

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮會談時起衝突，美國政治人物對此事的反應，暴露出美國在打了3年的俄烏戰爭上的政治分歧。

民主黨人指責川普和范斯（JD Vance）在全球媒體面前斥責澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），是替俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）幹「骯髒事」；共和黨人則說，川普與范斯指責澤倫斯基未對美國支持抵抗俄羅斯侵略心懷感恩，做得沒錯。

以下綜合法新社與路透社報導的各方反應：

民主黨

馬里蘭州聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）：「我們今天在橢圓形辦公室看到的場面，用丟臉都不足以形容。川普和范斯斥責澤倫斯基，上演一齣謊言和錯誤資訊的戲碼，連蒲亭都會覺得尷尬，這件事對美國來說很難堪，也是對我們盟友的背叛。他們正在克里姆林宮開香檳。」

聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）：「川普和范斯在替蒲亭幹骯髒事。參議院民主黨人永遠不會停止為自由民主奮戰。」

前總統歐巴馬的副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）：「川普正把美國這個國家變成一個與全球獨裁政體結盟的極右、專制、交易型、沒有價值的寡頭政治國家。」

參議院少數黨黨鞭、烏克蘭小組共同主席杜賓（Dick Durbin）：「我們不能讓川普總統改寫歷史，或破壞數十年來兩黨支持且已證明的夥伴關係。我向澤倫斯基總統表達誠摯歉意，並再次申明我對烏克蘭朋友的支持。」

聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）：「川普總統和他的政府持續讓美國在世界舞台上蒙羞。今天在白宮與烏克蘭總統的會談糟糕透頂，只會讓殘暴獨裁者蒲亭得寸進尺。」

賓夕法尼亞州州長夏皮洛（Josh Shapiro）：「橢圓形辦公室應該是一個讓我們促進而不是背棄美國價值的地方。總統與副總統今天抨擊澤倫斯基總統，破壞了美國安全保障和我們的國安利益。我支持以外交手段結束這場戰爭。要實現這一點，就必須坦言是誰開始這場戰爭、誰才是侵略者，這個問題只有一個答案：俄羅斯。」

共和黨

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）：「多虧川普總統，美國被占便宜且不受尊重的日子結束了…我們今天在橢圓形辦公室見證的事情，是美國總統把美國放在第一位。」

南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）：「如果澤倫斯基不徹頭徹尾做出改變，那就走吧。看到今天的事情後，我不認為多數美國人會想與澤倫斯基成為夥伴。」

國務卿盧比歐（Marco Rubio）：「謝謝@POTUS（美國總統的社群平台X官方帳號）捍衛美國，以前從來沒有一位總統有勇氣這麼做。謝謝您將美國放在第一位。美國與您同在！」

田納西州聯邦眾議員哈希巴格（Diana Harshbarger）：「澤倫斯基今天本可帶著為烏克蘭謀取的和平協議離開白宮，終結這場衝突。他卻選擇對我們的總統和國家無禮。謝謝川普總統和范斯副總統捍衛我們的國家！」

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佛羅里達州聯邦眾議員史杜（Greg Steube）：「澤倫斯基在橢圓形辦公室荒謬地譁眾取寵。美國花了數千億美元捍衛烏克蘭。這就是美國人民得到的感謝嗎？該終結這場戰爭了。」

國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）：「川普總統試圖促成和平，這項經濟協議是其中一環。澤倫斯基總統卻選擇來到橢圓形辦公室，貶低美國捍衛烏克蘭的貢獻，不尊重我們的國家。太多人迫切地持續要求更多東西。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140301