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白宮爆激烈口角 川普再批澤倫斯基過火只想續戰

2025/3/1 09:03
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮橢圓形辦公室發生異常激烈的爭執，川普之後表示澤倫斯基「太過火」，指控他想讓俄烏戰爭拖延下去。

法新社報導，川普動身離開白宮前往他在佛羅里達州的莊園時告訴媒體「我現在就希望（俄烏）停火」，並說他希望俄烏戰爭「立即」結束。

川普指控澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「所尋求的和我不一樣」，「他想繼續戰、戰、戰」。

川普還表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也「希望結束這一切」。川普今天說，他已「多次」與蒲亭交談。

川普稍早說，烏克蘭將必須就與俄羅斯的停火協議做出「妥協」。

澤倫斯基回應說，不應該「與我國領土上的殺手妥協」，他是指蒲亭。

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美國副總統范斯（JD Vance）說必須透過「外交」終結戰爭後，澤倫斯基指出先前相關外交行動推動和平，最後仍未能遏阻俄羅斯侵略，他問說是「哪種外交」，范斯憤怒地打斷他的話，稱他「有失尊重」。

這場會談隨後演變成川普和范斯在全球媒體面前大聲斥責澤倫斯基。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140301

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