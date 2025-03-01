川普與澤倫斯基交鋒 烏克蘭人震怒聲援自家總統

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（中央社基輔28日綜合外電報導）美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在白宮發生前所未有的激烈口角後，烏克蘭民眾感到既震驚又憤怒。

法新社報導，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）表示，他力挺澤倫斯基提出要美國給予安全保障以支持任何和平協議的訴求。他在社群媒體X上示警，稱「沒有保障的停火將導致俄羅斯占領」歐洲。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）肯定澤倫斯基的「勇氣」，稱他「勇敢捍衛我們人民的榮譽，他們為了自由付出鮮血」。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）說，澤倫斯基「有為對的事情挺身而出的勇氣與力量」。

烏克蘭總統府消息人士指控美國領導階層「公然與俄羅斯同流合汙」。

這名消息人士表示：「我們非常尊重美國，也敬愛美國人民。然而遺憾的是，我們的朋友，也就是美國人民錯信川普。」此人還說，烏克蘭會致力與「歐洲國家建立新聯盟」。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）表示，他的部隊與澤倫斯基站在一起。

鮮少發表政治聲明的瑟爾斯基在社群媒體上表示：「武裝部隊與烏克蘭、人民和最高統帥同在。我們團結就是力量。」

基輔經濟學院校長米洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov）表示，澤倫斯基原本前往美國要簽署的礦產協議和美烏關係仍有挽救餘地，但他對兩國領袖在白宮橢圓形辦公室的爭論震驚不已。他告訴法新社：「我們很震驚。我很震驚。」

網友波沃羅茲尼克（Oleksandra Povoroznyk）在社群媒體X上說，看著澤倫斯基和川普爭執讓她感覺「恐慌症發作」，同時對「打斷澤倫斯基、企圖讓他閉嘴的可悲惡霸」感到憤怒；她指的是美國總統川普和副總統范斯（JD Vance）。

公關顧問杜克（Yarema Dukh）則表示：「這真是歷史性的一天。全世界都在即時觀看一個來自飽受戰爭蹂躪國家的男人如何面對兩個流氓。」

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烏克蘭政府顧問齊布斯卡（Lyubov Tsybulska）在臉書（Facebook）上寫道：「這是我們最糟糕的夢魘，無法想像一個美國總統會這樣說話。感覺就像遭到伏擊，一場精心安排的羞辱。」她說，俄羅斯將「回味這場會談很久」。

知名社運人士史騰科（Serhii Sternenko）在X上寫道：「我敬佩總統（澤倫斯基）勇於面對壓力。我們不是一個可以屈服和出賣的國家。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140301