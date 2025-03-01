澤倫斯基與川普在白宮起口角 美國務卿要求道歉

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天稍早與美國總統川普在白宮起爭執，美國國務卿盧比歐要求澤倫斯基為此道歉，同時質疑澤倫斯基是否真的希望俄烏戰爭能和平解決。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早在白宮橢圓形辦公室會晤川普和副總統范斯（JD Vance），但這場會面之後演變為高聲爭執。盧比歐（Marco Rubio）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，澤倫斯基「應該為浪費我們的時間以這種方式結束會議道歉」。

盧比歐接受CNN記者柯林斯（Kaitlan Collins）獨家專訪時，呼籲澤倫斯基「為他把事情搞砸，變成這場尷尬局面道歉」。他今天在CNN節目「消息來源」（The Source）上說：「他沒有必要進去那裡後變得有敵意。」

盧比歐說：「當你說話開始變得咄咄逼人，而總統是交易高手且一生都談交易，你就無法讓所有人都坐到談判桌前。」

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盧比歐又說：「因此，這會讓人意識到也許澤倫斯基並不想達成和平協議。他說他想，但也許他並不想。」

CNN報導說，過去一週來，法國與英國的領導人相繼訪問華府，向川普闡述美國必須居中斡旋結束俄烏戰爭，但不會將俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的利益置於澤倫斯基的利益之上。盧比歐上述言論凸顯美烏關係嚴重受創。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140301