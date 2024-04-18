烏克蘭稱襲擊克里米亞俄羅斯機場 摧毀大批軍事裝備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭今天說，其部隊已襲擊被吞併的克里米亞半島上一座大型俄羅斯機場，摧毀大批軍事裝備。

法新社報導，這次襲擊發生在昨天凌晨，地點在贊科伊（Dzhankoi）附近的一座空軍基地，這座空軍基地位於莫斯科於2014年占領的克里米亞半島北部。

烏克蘭軍事情報部門說，這次行動「很成功」，破壞雷達和防空系統和其他目標。

情報部門說：「正在查明被摧毀或損壞的敵方航空器數量，以及俄羅斯占領軍傷亡人數。」

社群媒體前一天流傳著據稱顯示機場爆炸和警報聲的影片，但基輔並沒有立即發表評論。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後在晚間演說中證實他的部隊發動了這次襲擊，並感謝軍方進行了他所謂的「正確的打擊占領者。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130418