俄烏戰爭兩週年 澤倫斯基：烏克蘭終將擊敗俄羅斯
2024/2/24 22:08
（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭今天屆滿兩週年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭將會戰勝俄羅斯，戰爭要結束也必須依照烏國開出的條件。
澤倫斯基出席首都基輔郊區霍斯托梅爾機場（Hostomel Airport）戶外舉行的紀念戰爭屆滿兩週年活動，他說道：「我們已為此奮戰了730天。我們會在生命中最美好的一天取得勝利。」
部分西方國家領袖也出席這場活動，霍斯托梅爾機場在戰爭初期曾是俄國軍隊的打擊目標。
澤倫斯基還說：「任何正常人都希望結束戰爭。但我們沒有一人允許烏克蘭停戰。」他強調必須依照「我們提出的條件」結束戰爭，實現「正義的」和平。
澤倫斯基偕同加拿大、義大利、比利時總理以及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一起發表談話；這4名歐洲領袖今天齊聚一堂，展現與烏克蘭團結一心。
澤倫斯基不僅在活動中擁抱這些領袖，並授勳給烏克蘭官兵。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130224
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