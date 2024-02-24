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烏克蘭戰況嚴峻 北約秘書長信心喊話：軍援快到來

2024/2/24 19:48
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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭滿兩週年之際，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天敦促烏克蘭及其盟邦不要「失去信心」，他還說更多軍援正在路上。

法新社報導，史托騰柏格在預錄訊息談到俄羅斯全面入侵烏克蘭兩週年：「戰況依然十分嚴峻，（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin）控制烏克蘭的目標並未改變，而且沒有跡象顯示他正準備追求和平。」

他強調：「但是我們絕不能失去信心，烏克蘭已經一再展現卓越的軍力，以及堅定的決心。」

史托騰柏格指出，北約各國最近承諾提供「價值數十億美元」的軍援，而且「更多援助正在路上」。

史托騰柏格提到，軍援包含炮彈、防空武器、攻擊艇等重要軍備，以及F-16戰機的相關配備與備用零組件，還有無人機和除雷設備。

他還說道，蒲亭開戰是為了關上烏克蘭終將加入北約的大門。

史托騰柏格表示：「然而他正好適得其反，如今烏克蘭比以往任何時候都更接近北約。」他強調，烏克蘭加入北約只是遲早的問題。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130224

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