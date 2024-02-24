俄羅斯入侵烏克蘭兩週年 美國大使：對中國很失望

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（中央社台北23日電）俄羅斯入侵烏克蘭屆滿兩週年，美國駐中國大使伯恩斯昨天在北京公開表達美方對中國繼續支持俄羅斯「很是失望」，也非常關切中國企業助長俄羅斯軍事工業複合體的行動，已向中國對口官員提出。

俄羅斯入侵烏克蘭屆滿兩週年前夕，波蘭、烏克蘭、與歐盟駐中使團23日在北京聯合舉辦一場聚會，表達堅定支持烏克蘭。伯恩斯（Nicholas Burns）在會上發表壓軸演說時，作以上表示。

據美國駐中國大使館官網發布，伯恩斯表示，兩年前的這一週，俄羅斯入侵烏克蘭，造成了二戰以來，對歐洲的和平、對世界的和平，最大的威脅。「一個自由、安全、有秩序的未來，一個完整，自由且和平的歐洲，在為烏克蘭而戰中，一切都岌岌可危。」

他說，俄羅斯的侵略是滔天大罪，徹底違背了聯合國憲章，直接侵犯了國際秩序。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）必須被擋在烏克蘭，必須受到威懾，以防其威脅波及波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞或立陶宛，這些北約的盟友，也防其威脅到北約本身。

伯恩斯還說，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）被謀殺，將莫斯科執政者的殘暴不仁、心狠手辣、目中無人、威權專制展露無遺。

伯恩斯接著話鋒一轉反問：「所以中國做了什麼呢？」他直言，美國很是失望，因為中國繼續向兩年前大舉違反聯合國憲章、非法殘暴侵略烏克蘭的俄羅斯，提供政治和外交支持。

伯恩斯並表示，美國很是失望，在北京，由國家控制的新聞媒體將這場戰爭歸罪於北約和歐盟，這個錯（應）完全落在克里姆林宮的一個人肩上。

他提到，美國非常關切中國企業助長俄羅斯軍事工業複合體的行動，在最近的兩、三週已向中國的對口官員提出這些關切。

伯恩斯還形容，中國對烏克蘭主權和獨立之存亡問題所抱持的緘默無聲，其實是「震耳欲聾」的。而且，其對俄羅斯的支持確確實實令人萬分擔憂。

伯恩斯罕見在北京公開批評中國，美國使館還將這篇演說內容發布在官方微博，引發大陸網友熱烈回應，多數表態支持烏克蘭。至截稿，這篇演說未遭到審查刪除。

烏克蘭近日在戰事吃緊，中國雖聲稱「勸和促談」，但迄今未向俄羅斯施壓，引發美國不滿。

紐約時報報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日在慕尼黑會見中國外交部長王毅，「對抗意味明顯」，他警告中方不要為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供「物質支持」。

布林肯說，中國不應幫助俄羅斯在烏克蘭的戰爭，人們越來越擔心北京正在慢慢地開始這樣做，包括向俄羅斯私人的瓦格納民兵提供衛星圖像和可能幫助俄羅斯建造軍事硬體的電子產品。

報導提到，布林肯接受美國國家廣播公司（NBC）採訪中說，美國將很快提供新訊息，以證明北京「正在認真考慮向俄羅斯提供致命性支持」。

據中方發布，王毅回應稱，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，從衝突的第二天起就開始呼籲對話解決問題。「中方不接受美方的無端指責和施壓」。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130224