俄烏戰爭2週年 4西方領袖齊聚基輔秀團結

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭兩週年之際，4名西方領袖今天抵達基輔，展現與烏克蘭團結一心。

路透社報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、比利時總理德克魯（Alexander De Croo）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）是一起從鄰國波蘭搭夜車赴烏克蘭。

4人一同現身是為強調西方援助烏克蘭的承諾，即便當前軍事補給短缺益發嚴峻，已影響烏克蘭戰場上表現，且莫斯科正持續奪占烏國領土。

范德賴恩在社群媒體平台X寫道，她在基輔是要「頌揚烏克蘭人民英勇抗敵」，還說「無論是金融、經濟、軍事或道德層面，我們比以往都更堅定支持烏克蘭，直到這個國家最終獲得自由」。

梅洛尼及杜魯道預定在短暫停留期間，和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署安全協議，如同烏克蘭最近與法國、德國簽署價值數十億美元協議的做法。

美國總統拜登預定今天參與七大工業國集團（G7）領袖視訊會議。會議由梅洛尼主持，澤倫斯基受邀加入討論。

義大利現為G7輪值主席國，負責主辦這場視訊會議。義方表示，打破西方已厭戰、俄羅斯正贏得勝利這類說法至關重要。（譯者：洪培英/核稿：陳亦偉）1130224