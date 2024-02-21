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歐盟將對俄實施第13輪制裁 俄烏戰爭滿2年當天批准

2024/2/21 22:40
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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）輪值主席國比利時今天表示，歐盟原則上同意對俄羅斯實施第13輪制裁，並預計在本月24日俄烏戰爭屆滿2年的當天正式批准。

法新社根據稍早看到的一份草案計畫報導，這項計畫包含把供應俄軍設備的3家中國公司納入出口管制。

外交人員表示，歐盟還將對北韓國防部長姜順南（Kang Sun Nam）實施資產凍結和簽證禁令，原因是他向俄國提供彈道飛彈。

比利時在社群媒體X發文說，「歐盟各國大使在制裁俄羅斯侵略烏克蘭的框架下，稍早原則上同意第13輪制裁方案」，並稱這是歐盟批准過範圍最廣的制裁之一。

這項新方案還將把近200個實體與個人列入制裁名單，但不會推出針對俄國各領域的新制裁措施。

此方案預計在本月24日俄國入侵烏克蘭屆滿2年的當天批准。

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歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在X發文說，她樂見歐盟27個成員國達成這項協議，並表示這會進一步限縮「俄羅斯取得無人機的管道」，「我們必須持續讓（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭機器退化。」

歐盟新一輪制裁的對象還包含土耳其和印度的公司，此時歐盟日益鎖定幫助莫斯科規避制裁的第三方國家。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130221

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