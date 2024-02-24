俄烏戰爭2週年 台灣烏克蘭陣線籲自由世界團結一心

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭滿2週年，民間團體「台灣烏克蘭陣線」今天在大安森林公園集結、遊行至自由廣場舉辦聲援活動，盼能支持因俄烏戰爭受苦的民眾，呼籲自由世界團結一心重視烏克蘭遭遇。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，發動飛彈攻擊與砲擊，多座城市遇襲、釀嚴重死傷，引發1945年二戰結束以來歐洲最為慘烈戰爭，不僅涉及烏克蘭的存亡與俄國的命運，也被外界視為一場民主與專制的決戰。

台灣烏克蘭陣線今天號召民眾集結大安森林公園，並遊行至自由廣場舉辦聲援活動。遊行隊伍中，許多人披戴烏克蘭國旗不斷高喊口號、進行表演藝術，主辦方還與民眾透過手機互動，模擬烏克蘭人民每天聽到的空襲警報。

聲援活動也向曾遠赴烏克蘭卻在戰爭中不幸捐軀的台灣戰士曾聖光默哀，並拉開巨型烏克蘭國旗、高唱歌曲。

外界憂心，隨戰爭邁入第3年，國際援助和軍事供給開始減緩，恐衝擊戰場。台烏陣線發起人何曼柯（Alex Khomenko）告訴中央社記者，希望自由世界認知到俄羅斯對烏克蘭的所作所為，不要忽視受難人民遭遇。

何曼柯呼籲，也相信自由世界的國家及人民將團結一致，共同攜手為烏克蘭人民發聲。

民進黨國際事務部主任李問到場聲援，他在受訪時說，台灣與烏克蘭信仰民主自由人權價值，同樣面臨威權國家的威脅，台烏共同理念是反威權、反併吞、反侵略，台灣將繼續對烏克蘭人民表達支持。

台灣烏克蘭陣線表示，這場戰爭奪走無數烏克蘭人的生命，並摧毀美麗國家的許多地區。俄羅斯侵略者已經明確表示他們征服烏克蘭的目標沒有改變，他們對無辜平民犯下無數的暴行，日以繼夜轟炸城市的同時，想讓國際社會開始厭倦這場戰爭、停止對烏克蘭的支持。

台灣烏克蘭陣線指出，感謝台灣政府和人民堅定不移支持烏克蘭，烏克蘭人民以及所有支持捍衛民主自由人權價值的國家與民眾，必須繼續支持烏克蘭，直到侵略者被擊敗、直到烏克蘭再次獲得自由與和平。（編輯：郭無患）1130224