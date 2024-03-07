俄羅斯空襲敖德薩 飛彈落在希臘代表團車隊附近

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（中央社基輔6日綜合外電報導）俄羅斯今天對烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa）發動致命飛彈攻擊，而飛彈似乎就落在烏國總統澤倫斯基與來訪的希臘總理車隊附近。希臘總理稱這場突襲讓他感到「驚險萬分」。

法新社報導，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）說，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）帶他參觀敖德薩港口時，「我們聽見了警報聲」。敖德薩是烏克蘭從黑海出口貨物的重要門戶。

他說：「不久後，當我們剛坐上車，就聽到了巨大的爆炸聲響。」

米佐塔基斯在敖德薩透過翻譯表示：「我們沒有時間前往避難所。這次經歷讓人感到驚險萬分。」

路透社報導，消息人士稱，遇襲地點距離代表團僅約500至800公尺。澤倫斯基則在聯合記者會中表示：「在我看來，我們今天不僅聽到了（警報聲），還目睹了這場攻擊。」

「你們看我們正在與誰對抗，他們根本不在乎朝哪邊發動攻擊。」

烏克蘭海軍告訴法新社，對港口基礎設施的攻擊造成5人喪命，受傷人數不詳。烏軍對俄羅斯前線後方加強攻勢，以汽車炸彈炸死一名俄羅斯選務官員，並用無人機攻擊一家金屬工廠。

隨著俄軍向前線推進，而基輔正面臨人力和武器短缺，俄烏雙方都增強了空襲行動。烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）證實，這場攻擊發生時，希臘代表團與澤倫斯基正一同訪問敖德薩港口。

美國白宮發言人表示：「（火箭）似乎落在車隊附近。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在羅馬一場會議中「對敖德薩襲擊事件表達全面譴責」。

但俄羅斯國防部聲稱，他們對「敖德薩商業港口區的一個機棚發動攻擊，此處正在準備無人快艇，供烏克蘭武裝部隊作戰使用」。

美國總統拜登的國家安全會議（NSC）發言人說，敖德薩遇襲一事凸顯了向烏克蘭運送武器的「迫切需求」。與此同時，白宮仍在努力化解共和黨對美國向烏克蘭提供新援助方案的阻撓。「這次攻擊再次提醒世人，俄羅斯每天仍持續魯莽攻擊烏克蘭。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130307