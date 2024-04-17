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俄羅斯攻擊烏克蘭北部城市 至少9死

2024/4/17 17:44
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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏國北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）發動的飛彈襲擊，造成至少9名居民喪生，並損壞建築物和市政基礎設施。

路透社報導，切爾尼戈夫代理市長洛馬柯（Oleksandr Lomako）表示，當地時間上午9時剛過，該市的繁忙地區便發生3起爆炸，1棟多層建築被擊中。

洛馬柯對烏克蘭電視台表示：「不幸的是，俄羅斯持續對平民和民用基礎設施發動恐怖攻擊，針對切爾尼戈夫的攻擊再次證實了這一點。」

他說，多棟建築物、社會性基礎設施和許多私家車受損。切爾尼戈夫州長曹斯（Vyacheslav Chaus）則表示，至少有9人死亡、20多人受傷。

切爾尼戈夫地區醫院院長表示，至少有18名在襲擊中受傷的患者在這間醫院接受治療，更多受傷的平民已被送往其他醫院，他並敦促當地居民捐血。

在社群媒體流傳、未經證實的影片顯示，火焰和黑煙從這座距離烏克蘭首都基輔約150公里的古城升起。人們奔下公車尋找掩護。官員表示，緊急救援和醫護人員趕往遇襲現場。

法新社報導，俄國部隊近幾週加強對烏克蘭電網的大規模攻擊，但洛馬柯說，受損的建築物與能源生產無關。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）透過社群媒體表示：「俄羅斯恐怖分子襲擊了切爾尼戈夫，使平民受到影響。」

他說：「必須制止這項恐怖行動。烏克蘭現在就需要空中及飛彈防禦。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130417

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