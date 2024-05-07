涉配合俄羅斯密謀暗殺澤倫斯基 烏克蘭2安全官員被捕
2024/5/7 22:15（5/7 22:30 更新）
（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭今天宣布已拘留2名安全官員，他們遭查出涉嫌配合俄羅斯暗殺本國高級官員的計畫，連總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也成為暗殺目標。
法新社報導，基輔當局表示，自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭行動開始以來，澤倫斯基已多次成為莫斯科當局鎖定的目標。
烏克蘭安全局（SBU）發表聲明說，已查出俄羅斯聯邦安全局（FSB）運作的1個特務網絡，其目標是暗殺澤倫斯基和其他烏國高級政治和軍事官員。
烏克蘭安全局指出：「這個網絡包含本國國家安全部門2名上校，他們向俄國洩露機密資訊，俄羅斯聯邦安全局則從莫斯科監管這個網絡的行動。」
波蘭與烏克蘭檢察官上月表示，他們已拘留1名涉嫌協助俄羅斯密謀行刺澤倫斯基的男子。
烏克蘭安全局去年8月表示，1名女子因試圖查出澤倫斯基在基輔以外地區的行程細節、以便行刺，因而遭到當局逮捕。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130507
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