中瑞兩國擬促成俄烏共議和平峰會 被質疑辦不到

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（中央社台北9日電）中國與瑞士力邀俄羅斯參加由瑞士舉辦，意圖終結俄烏戰爭的和談，消息來源透露，中瑞兩國對於促和具有相同的「務實」觀點，但要俄烏在難以接受彼此條件下和談，一般認為不太可能。

據香港南華早報8日獨家報導，瑞士政府應烏克蘭要求，今年元月同意舉辦邀集世界各國領袖出席的和平峰會，據媒體起初報導，莫斯科並未受邀，不過日期還沒敲定。

至於上述峰會的籌備，主要是以數十國的國家安全顧問，近期出席在多個不同地點召開的系列會議為基礎，而北京只參加其中一場。

當時烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出：「我們歡迎尊重烏克蘭主權與領土完整的世界各國（代表與會），如此你就可以斷定我們邀請的對象。」

但是中瑞兩國都認為，如此絕非是終止這場戰爭的務實可行之道。自2022年2月24日至今，俄侵烏正好屆滿兩年餘。

不過對於中瑞兩國的構想，來自歐盟（EU）與歐盟會員國的消息來源則說「行不通」，並說儘管和談終將由烏克蘭主導，但俄烏任何一方都不可能接受對方的條件而坐下來談。

某個中歐國家的代表指出，歡迎俄羅斯參與磋商，「但首先得從烏克蘭撤軍」。

本週舉行的多項會議都在討論如何舉辦瑞士峰會，像是中國政府歐亞事務特別代表李輝抵達歐洲前曾先赴莫斯科，他抵達布魯塞爾和華沙時，提議邀請俄國出席的可能性。

不過李輝也表明莫斯科的兩個前提，分別是西方國家停止運送武器給烏克蘭，以及澤倫斯基撤銷2022年10月所簽署，聲稱「不可能」與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會談的總統令，因此前俄軍占領烏東4個地區。

即因如此，來自歐盟各會員國的消息來源說，由於蒲亭仍意圖進軍基輔（Kyiv），俄羅斯的前提「絕對」不會成真。

一名法國外交官說，都是因為動武的緣故，如今一切都是俄羅斯造成的，並質疑莫斯科若出席或與會，他們很可能頤指氣使，以致和平會談還沒開始就結束了。

又因歐洲議會即將於6月改選，法國官員說，若選前召開和平峰會，包括法國等國將施加壓力，以免造成對俄國讓步的印象。

據了解會議情況的官員透露，李輝還告訴歐盟官員，這場和平峰會不得是一場敲定迫使俄國只能接受某項方案的會議。華沙的消息來源把李輝視為「莫斯科的信差」。

消息來源還說，與瑞士代表在比利時會晤期間，李輝曾討論如何使會談「更具包容性」。北京已表明有興趣參與，雖然打算以什麼樣的身分出席尚不明朗，但中國傾向於俄羅斯也能上談判桌。

由於北京的參與被視為吸引其他國家與會的關鍵，中瑞兩國相信，就出席的國家而論，受邀對象越廣泛，峰會的成效將更卓著。

中立國瑞士長久以來是國際間的調停者，而且既非歐盟也不是北約（NATO）會員國，不過瑞士參與西方國家對俄羅斯的制裁，並且譴責俄侵烏。

由瑞士舉辦的和平峰會被視為奠定和平基礎的連串努力之首，多項技術問題包括核安全、確保糧食輸出，以及找回被綁架的烏克蘭孩童等，極可能列入峰會議程，但不清楚基輔是否將主動邀請俄國與會。

李輝7日到訪基輔，會晤烏克蘭高層官員，包括烏國總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）、第一副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）和外長庫列巴（Dmytro Kuleba）。

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根據烏國當地有關李輝會晤葉爾馬克等人的報導，烏方期盼中國伸援手，像是在遏止烏克蘭孩童被迫離境、換囚、結束札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的占領和非軍事化、確保核安全和其他國際倡議等方面。

基輔與歐盟先前也曾要求北京別置身事外，但中國始終沒有具體回應令人感到失望，並且北京當局在公開和私下場合向來恪守去年2月自提的12項和平建議。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130309