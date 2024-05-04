林百里：廣達不是暴發戶 36年一步一腳印成功非偶然

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（中央社記者吳家豪台北4日電）代工廠廣達今天以「AI領航歡樂總動員」為主題舉辦36週年慶活動。董事長林百里表示，很多人形容廣達是「暴發戶」，但他認為廣達是「烏龜」，廣達今天的股價和業績，是36年來一步一腳印，每年每季累積沉澱升級得到的效果，不是偶然得到。

他提到，超前研發、精準行銷、製造韌性是廣達的成長原動力，也是廣達成功的3招「武林秘笈」，其他秘訣不能再講。

林百里致詞表示，廣達36年來，從成立那一天一直往上爬，升級再升級，開始的時候是做筆記型電腦，當時筆電沒人要，被形容是「工程師的夢」而已，但他和廣達副董事長梁次震非常堅持做筆電，經過很多艱苦，還是做得很好，到1999年廣達上市一砲而紅，原因是廣達超前研發，比別人快。

林百里說，廣達做筆電只鎖定幾個客戶，是「精準行銷」，這也是從失敗悟出的心得，一開始廣達公司規模很小，都找小客戶，然而小客戶都不穩定，「有一餐沒一餐」，於是他立志要找大客戶，至少是業界前10名，「每次找都成功」。

林百里說，廣達第1次量產很辛苦，日以繼夜開發生產技術，當時設置桃園廠一年可以做100萬台筆電，現在一年能生產5000萬台，這說明了廣達的製造韌性，可以滿足客戶對量產和上市的要求，尤其製造韌性是「重中之重」，最後實現營業額和利潤。

林百里說，因為兩岸緊張情勢，客戶都要廣達在台灣以外增加一個生產基地，目前廣達在海外有泰國廠、美國2座廠、歐洲1座廠，「客戶感覺非常安心」。

梁次震指出，過去36年時間過得很快，廣達在成立之初，沒有一個人做過個人電腦（PC），花費一個半月做出第一台筆電，這是廣達精神，想辦法做得快，但重點還是做得好。36年前解決筆電錯誤（bug）的時間，比設計時間還要長，因為沒有經驗，每個零件都會出現想像不到的問題，廣達花費很多精神解決，慢慢累積經驗，變成核心競爭力。

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梁次震直言，廣達一路走過來，愈來愈進步，最重要是董事長林百里這幾年布局不同產業，有些已經開花，有的還在努力，但人工智慧（AI）顯而易見，林百里是這個產業的領航者，「我們走的方向是對的，將來要走的路也是確定的，重要的是要常常想著未來，一直追求技術進步」。

梁次震說，36年來很多員工和家庭支持廣達，讓廣達不斷進步，目前全球景氣也不是那麼順暢，但廣達有信心會有另外一個更好的36年。（編輯：郭無患）1130504