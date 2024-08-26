林百里：智慧醫療每天有驚喜 要再做5年到80歲

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（中央社記者吳家豪台北26日電）行政院生技產業策略諮議委員會議今天在台北舉行，代工廠廣達董事長林百里受邀發表開幕演講指出，智慧醫療每天都有驚喜和新機會，廣達過去5年開發智慧醫療平台，他要再做5年到80歲。

林百里今天以「智慧健康的新思維（Rethink Smart Health with AI）」為題演講，他坦言「我不是科學家，也不是醫生，我只是一個工程師而已，而且是黑手」，今天來演講一方面覺得很榮幸，一方面覺得很緊張。

林百里說，政府大約5年前開始推動智慧醫療，廣達全心全意投入這個項目，經過5年努力奮鬥，雖然智慧醫療收入和支出非常不平衡，「但是沒關係，人家都說我們是烏龜精神」。

他強調，智慧醫療每天都有surprise（驚喜）、有新的機會，智慧醫療的理想是適當、適時、適地、全民、全齡。

林百里指出，台灣有很好的醫療服務，與美國及歐洲完全不一樣，智慧醫療解決方案也不一樣。廣達經過5年奮鬥，了解智慧醫療解決方案是醫生說了算，「不是我們說了算」，原來醫生要的不是computer（電腦），而是computing（運算）。廣達團隊打造運算平台，加上電腦，醫生開始聽得懂且產生興趣。

他認為，智慧醫療一定要採取開放式平台，廣達從2019年開始推廣QOCA（Quanta Open Care AI）平台，涵蓋個人照護及長照，1.0版本整合機器學習和深度學習。今年起推出2.0版本，導入大型語言模型及大語言多模態模型，技術困難很多，機器也貴很多、複雜很多，因為要處理多模態模型。

林百里說，QOCA是「為你服務」，並不是用來做生意，智慧醫療一定需要，「我只是盡一份工程師的責任，還會堅持下去」，再做5年就80歲，到時候再看看狀況是否能繼續下去。（編輯：林家嫻）1130826

廣達董事長林百里26日在台北出席行政院生技產業策略諮議委員會議，並以「智慧健康的新思維（Rethink Smart Health with AI）」為題演講，他指出，智慧醫療每天都有驚喜和新機會，廣達過去5年開發智慧醫療平台，他要再做5年到80歲。中央社記者翁睿坤攝 113年8月26日