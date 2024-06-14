林百里：現在是AI爆發期 廣達超前研發忙得不得了

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（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠廣達今天召開股東常會，董事長林百里說，現在就是人工智慧（AI）爆發期，廣達主張超前研發，集團業績會高度成長，現在雲端服務供應商（CSP）一直增加訂單，興建新的AI資料中心，廣達這兩年忙得不得了。

林百里會後回答媒體提問表示，AI爆發期現在就開始了，業者先蓋資料中心，產生很多應用，再擴大市場，究竟會爆發到什麼程度沒人知道。學者認為這是AI的工業革命，對廣達來講是非常興奮的時刻。

他也引用美國麻省理工學院（MIT）的名言，與其預測未來，不如參與未來，廣達學到這件事並努力實踐，變成領先開發的精神。

林百里說，廣達主張超前研發，筆記型電腦每年都要改款，AI伺服器每兩年就有新的一代大改款，車用AI電腦每3年換一個世代，有這麼多新產品要出來，廣達集團業績會高度成長，研發費用也要相對增加，客戶很喜歡廣達研發能量提供的協助，這是廣達的核心競爭力。

媒體詢問是否有投資輝達（NVIDIA）股票，林百里笑說，自己不是巴菲特，對股市不太懂，「我只是聰明一點的工程師而已」，如果早知道要投資輝達股票，他早就退休了。

談到對人工智慧個人電腦（AI PC）的看法，林百里認為，消費市場的AI是微軟先做出來，加上微軟旗下有Windows作業系統、Office 365應用程式，由微軟主導AI PC應用會最有競爭力。

廣達副董事長梁次震形容，AI PC市場「一言難盡」，今年初市場看好AI PC會很流行，但實際上是否那麼快成熟，廣達很審慎觀察。前期可能以企業端應用較多，消費者端很難提供大量的成熟軟體，等到市場上的應用越來越豐富，AI PC才有機會成長，如果AI PC價格能降到目前一半，市場將大幅增加。（編輯：林淑媛）1130614