蘇姿丰6/4與廣達梁次震會面 揭露AI進展

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（中央社記者吳家豪台北28日電）代工廠廣達旗下雲達科技今天宣布，將於6月4日在台北國際電腦展（COMPUTEX）攤位舉辦媒體聚會，由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、廣達副董事長兼總經理梁次震、雲達科技總經理楊麒令，共同揭露雙方最新的AI與資料中心相關進展。

雲端供應商雲達（QCT）表示，致力於打造客製化的AI（人工智慧）及5G基礎設施，協助客戶面對各種挑戰，AMD則提供推動AI前進的科技。雲達也將在此次媒體聚會中，當面致贈禮物給AMD。

雲達也搶先揭露今年度運用AMD科技的展覽亮點，包括採用AMD EPYC處理器的QCT QuantaGrid伺服器，以及配備AMD Instinct MI300系列加速器的QCT AI整合解決方案。

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2024年COMPUTEX將於6月4日開展，蘇姿丰將打頭陣演講，於6月3日上午以「高效能運算邁向AI時代」為題，聚焦AMD及合作夥伴的最新AI和運算解決方案。

COMPUTEX除邀請蘇姿丰演講，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、伺服器廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後等科技大咖也將出席演講，另有聯發科、恩智浦半導體與台達等業界重要人士參與。（編輯：張均懋）1130528