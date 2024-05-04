拒恐龍家長 大寮私人生態景點謝絕12歲以下孩童入場

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄市大寮區「肉肉栽培研究所．多肉植物生態園區」開園4年，園區動植物多次遭親子遊客破壞，且家長無理取鬧；園區宣布6月15日起不再開放12歲以下孩童與恐龍家長入園。

「肉肉栽培研究所」昨在社群媒體臉書（Facebook）粉絲團貼文在網路上引起討論。有人認同新規定認為「現在恐龍家長真的很多，令人害怕」；也有人說也看過不少素質很好的親子客，家長把孩子教得很好；也有熟客表示，雖然覺得很可惜，但尊重經營者決定。

業者表示，開園至今有孩童捉弄貓咪、丟玩石頭、攀爬摩艾石像等；有父母經多次告知提醒後，除了不耐煩，還會嗆聲「小朋友被你們的貓抓到，都不用出來關心一下嗎？ 我要去檢舉你們」；也有家長表示「只是個孩子，跟他計較什麼。」

貼文提及，帶孩子入園的父母，有些聊天到忘我或滑手機、忙著吃火鍋，孩子在戶外朝落地玻璃窗丟石頭，由於整個園區多數以玻璃設計而成，工作人員多次被迫放下手邊工作阻止孩子危險行為。

貼文透露多年來的無奈，甚至有過換過尿布就丟在餐桌和杯盤上；近來更發生有父母要求不該算孩童的人頭費用等。粉專指出，「孩子不是讓你們做為滿足大人私慾的工具」。

園區指出，這個決定經考慮多時，近來決定實施讓工作人員不必再應付這些鳥事，「讓人恐懼的一直以來都不是小朋友，而是那些放任孩子的父母，園區更不是放生孩子的安全空間」。

園區進一步說，這個決定是把空間留給真正需要放鬆的民眾，讓人有一個充電的綠色療癒場域。除了少數熟客、國際旅客能帶孩子入園外，未來只有學校戶外教學與觀摩、園區親子活動，以及另行公告時間才會開放12歲以下孩童。

位於大寮區新一街的「肉肉栽培研究所」是間多肉植物主題咖啡館，園區有種類豐富多肉盆栽、仿復活島上的摩艾石像，以及夢幻三角玻璃屋等造景，適合親子拍照打卡。（編輯：孫承武）1130504