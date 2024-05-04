富邦美術館開幕 典藏展感受挑高6米空間巧思

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（中央社記者王寶兒台北4日電）占地3000坪的富邦美術館今天起對外營運，上午11時開館前即出現排隊人龍等候觀展，由建築師皮亞諾操刀建築也是亮點，在富邦典藏展中可見挑高空間之於巨幅藝術作品的影響。

富邦美術館座落於台北信義區A25園區，由普立茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾及其工作室（Renzo Piano Building Workshop，簡稱RPBW）操刀，RPBW以「城市森林」（Urban Forest）為主軸，強調廣闊空間，展廳命名如「水景」、「星光」、「日光」等，也是呼應森林主題而來。

富邦美術館副館長林羽婕今天為媒體導覽表示，開幕展之一「富邦典藏展．觸動」格外能感受建築與展出作品的相互影響，挑高6米空間搭配皮亞諾強調的自然採光，讓大型尺幅作品更為大氣，如藝術家江賢二展出作品效果也令江賢二喜愛不已。

富邦典藏展以「觸動」為主題，藉由選件與規劃，與大眾分享收藏者的初心和面對藝術品所觸發的純粹感受，展出藝術家如趙無極、常玉、朱沅芷、江賢二、王懷慶、蘇笑柏等多受東西文化雙重洗禮，與富邦美術館創辦人暨館長翁美慧深受東西文化養成的背景產生共鳴。

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被富邦美術館視為鎮館之寶的便是30年未曾曝光的常玉「白蓮」及其他裸女與寫意靜物之作，還有趙無極甲骨文時期重要作品和晚年畫作等。翁美慧透過新聞稿表示，希望讓大眾了解藝術是與內在自我的對話，如此次展出數件常玉作品，皆出於創辦人私密居家空間，如今釋出於展場，情感如子女分離般割捨。

富邦美術館歷時近10年籌備，如今終於問世。富邦金控董事長蔡明興表示，時代快速變動，儘管文化事業或許在表面上看來不具明顯經濟利益，但他們深信它在精神層面上扮演著豐富人們心靈的重要角色，更能深遠影響整個社會的價值觀和文化風貌。（編輯：陳政偉）1130504